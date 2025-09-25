とちぎテレビ ラグビー・リーグワンの三重ホンダヒートは来シーズンからチームの本拠地を宇都宮市に移すことに伴い、市内に練習拠点を新たに建設します。来月から着工するのを前に２５日、安全祈願祭が行われました。 来シーズンから本拠地を宇都宮市に移す三重ホンダヒートは新たな練習拠点となるグラウンドやクラブハウスを宇都宮市ゆいの杜に建設・整備することを計画してい