とちぎテレビ バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスはクラブ世界一をかけた大会を終えて帰国し８日後に迫った新シーズン開幕に向け準備を進めています。連覇への期待が膨らむ中、２５日田臥勇太キャプテンらクラブ関係者が宇都宮市の佐藤栄一市長のもとを訪れ意気込みを語りました。 宇都宮ブレックスの運営会社の藤本光正社長とキャプテンの田臥勇太選手が佐藤市長の元を訪れシンガポールで行われた