「兵動大樹のおしゃべり大好き」ツアーのファイナル公演が京都・南座で来年2月8日、開催されることが発表された。兵動が26日までにX（旧ツイッター）で明かした。「追加公演です！南座さんでやらせてもらえます！最高！」「まだ、見てない！もう一回みたろか！と思った方！是非！」と兵動はXで喜びを表した。「おしゃべり大好き」は、兵動が90分間しゃべり続けるトークライブ。2003年に始まり、今年は全国15会場17公演で