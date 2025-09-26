26日、秋田市の大学敷地内でクマ1頭が目撃されました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、26日午前7時40分ごろ、秋田市下北手桜守沢のノースアジア大学の記念講堂の近くでクマ1頭が目撃されました。その後、クマはグラウンドを抜けて、大学の南側の山へ入っていったということです。