人気YouTuber「中町兄妹」の中町綾（24）が、腰のタトゥーが見える水着姿を披露した。【映像】中町綾のタトゥーが見える水着姿これまでにもInstagramで、モルディブでの水着姿をはじめ、宮古島での青い水着姿やハワイでの花柄の水着姿などを公開し、その美しいスタイルが注目を集めてきた。腰のタトゥーが見える水着姿を披露25日に更新したInstagramのストーリーズでは、腰のタトゥーがわかる水着姿を投稿。続けて「とうあさ