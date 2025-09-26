“最強喧嘩師”の異名を持つ父親と、BreakingDownの問題児でもある息子が、朝倉未来らの前で殴り合いの“公開親子喧嘩”。セキュリティが仲裁に入ったあとも殴り合うなど、遺恨を残した。【映像】朝倉未来の前で衝撃の親子喧嘩が勃発25日、朝倉のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown17』（27日、東京・アリーナ立川立飛で開催）で、オーディション最新回の模様が公開された。今回、ヘビー級のグループ