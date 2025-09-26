東京・武蔵村山市の解体工事現場から銅線約330キロを盗み出した疑いで、中国籍の男女3人が逮捕されました。いずれも中国籍の蘇照文容疑者（35）と于荊容疑者（40）、劉小民容疑者（39）の3人は2025年7月、武蔵村山市にある解体工事中のパチンコ店に忍び込み、銅線ケーブル約330キロ、35万円相当を盗んだ疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、蘇容疑者らは店の天井をはがして銅線ケーブルを盗み車に積み込んでいて、盗ん