10月開始の連続ドラマ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系、10月12日スタート、日曜午後9時）の第1話スペシャルゲストとしてJRA騎手の武豊（56）が出演する。26日、番組の公式Xで発表された。また、後輩騎手の丸田恭介（39）、菅原隆一（33）、今村聖奈（21）が出演することも発表された。