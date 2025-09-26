【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）【映像】大谷＆フリーマン、アベック弾で互いを褒め合う光景ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。キャリア最多タイとなる54号を放った直後にベンチで見せたフリーマンとの“お辞儀コラボ”がファンを沸かせた。ドジャースが4点をリードしていた4回、1死三塁