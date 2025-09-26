「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝で４年連続の地区優勝を果たした。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手は、シャンパンファイトに上半身裸＆ゴーグルを装着せず参加。美酒を全身で味わった。ロッカーの前にはゴーグルなどシャンパンファイト用のグッズが置かれていたが、カーショーはあえて装着せず。生身の体でありったけの美酒を味わった。