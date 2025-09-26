俳優としてもモデルとしても幅広く活躍中の岡崎紗絵さんが、Apuweiser-riche（アプワイザー・リッシェ）の2025年秋コレクションを纏い登場しました。シンプルながらもリッチなムードを漂わせるラインナップは、仕事にもプライベートにも映える大人のワードローブ。公式オンラインショップ「Arpege story」では、岡崎さんが着こなす5ルックを公開中です。 秋を彩る最旬5ルックをチェック 公式