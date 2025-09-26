All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、現実にいたら会ってみたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。【13位までの全ランキング結果を見る】2位：冨岡義勇（とみおかぎゆう）／45票2位は、水柱・冨岡義勇。口数が少ないクールな印象と主人公・竈門炭治郎と妹・禰豆子（ね