25日午後、秋田市の市道でクマ1頭が目撃されました。近くには中学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、25日午後1時40分ごろ、秋田市桜台一丁目の市道で車に乗っていた女性が道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。目撃された場所から最も近い民家までは約70メートル、また200メートルほどのところには桜中学校があるほか、近くには桜小学校