26日午前5時半頃、妙高市上馬場で90代男性がクマに襲われケガをしました。男性は市道を1人で歩いていたところを体長不明のクマ1頭に襲われ、顔面や右足などをケガしました。家族が「クマに襲われケガをした」と通報し、男性は病院に搬送されました。命に別条はないということです。クマは逃走しています。警察は妙高市と連携して住民に注意を呼びかけています。