浜野まいかが所属するチェルシー・ウィメンのソニア・ボンパストル監督が、サッカー界で常態化している性差別について語った。英公共放送『BBC』が報じている。最近の調査で、「サッカー界で働く女性の78％が差別を経験した」というデータが出た。この件に関して問われると、昨季チェルシーを国内３冠に導いた45歳のフランス人指揮官は「驚くことではありません」と言い、印象的な実体験を明かした。「私がヘッドコーチや監督