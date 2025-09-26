俳優の今田美桜が２６日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。ヒロインを務めた朝ドラ「あんぱん」がこの日、最終回を迎えたが、クランクアップシーンを見直して涙する一幕があった。今田を迎え、大吉は「終わっちゃったなあ」と言うと、華丸が「最終回を（ヒロインと）一緒に見るのは初めて」と嬉しそうに伝えた。大吉も「だいたい前の週にこられて、（最終回は）来週ですということが多かった」といい、華丸は「最終回どうなるんで