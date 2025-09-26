ドジャースは２５日（日本時間２６日）に敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦に８―０で勝利し、４年連続２３回目のナ・リーグ西地区優勝を果たした。試合後、グラウンドでは喜びを爆発せることはなかったドジャースナインだが、シャンパンファイトではお祭り騒ぎだった。喜びの声を紹介する。２回に左前２点適時打を放ったムーキー・ベッツ内野手（３２）は「最高の気分だよ。本当に最高。第一歩って感じかな。きれいなプ