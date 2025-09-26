◆米大リーグカブス―メッツ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）メッツのフランシスコ・リンドア内野手が２５日（日本時間２６日）、敵地のカブス戦に「１番・遊撃」でスタメン出場し、３回に今季３０号アーチを今永から放って、２年ぶり２度目の３０本塁打＆３０盗塁をマークした。メッツではＪ・ソトに次いで今季２人目。３回１死無走者、今永の１ボールからの内角直球を振り抜くと打球は左翼ポール際に飛