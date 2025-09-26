ドジャースは25日（日本時間26日）、球団公式インスタグラムを更新。4年連続地区優勝を決めた試合後のシャンパンファイトの様子を公開した。大谷翔平投手はこの日のダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席で4試合ぶりの一発となる自己最多タイ54号2ランを放ち、2年連続3度目のシーズン100打点に到達した。山本由伸投手は6回4安打無失点で今季12勝目。日本人選手が勝利に大きく貢献した。