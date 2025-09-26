千葉銀行のロゴ千葉銀行は26日、千葉興業銀行と月内にも経営統合に向けた基本合意を締結する方向で最終調整に入ったとする共同通信などの報道を受け「経営統合を検討していることは事実だ」との声明を公表した。千葉興銀も同様の声明を発表した。報道によると、千葉銀と千葉興銀は2027年度にも持ち株会社を設置し、それぞれ傘下に入る方向で検討している。声明では「現時点で具体的に決定した事実はない」とした上で「今後、開