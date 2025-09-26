送検のため、静岡県警磐田署を出る鈴木鉄三容疑者を乗せた車＝26日午前9時11分静岡県警掛川署管内の交番トイレに小型カメラを設置し複数の女性職員を盗撮した疑いで逮捕された静岡南署の警部鈴木鉄三容疑者（45）が、掛川署のトイレで見つかった小型カメラについて「見覚えがないし、存在も知らなかった」との趣旨の説明をしていることが26日、関係者への取材で分かった。鈴木容疑者はカメラ発見時、掛川署の地域課長を務めてい