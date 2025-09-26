お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが26日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。MLBドジャースがダイヤモンドバックスを下して地区優勝した大一番で、先発から6回無失点で12勝目を挙げた山本由伸投手に「安定感がすごい」と称賛した。山本は、大谷翔平投手の54号2ランなどの援護を受けながら、4安打無失点7奪三振と好投。4回には球団として2021年のビ