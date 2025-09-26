日東電工が続伸している。２５日の取引終了後に、自社株２８１０万１０５０株（消却前発行済み株数の３．９８％）を１０月１５日付で消却すると発表したことが好感されている。なお、消却後の発行済み株数は６億７８６５万９７００株となる。 出所：MINKABU PRESS