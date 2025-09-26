リクルートホールディングスが続伸している。２５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を１５００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．０５％）、または１３００億円としており、２６日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得するとしている。 出所：MINKABU PRESS