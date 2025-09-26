日本オラクルは大幅安。２５日取引終了後に６～８月期単独決算を発表。売上高は前年同期比３．７％増の６６２億７５００万円、営業利益は同４．８％減の２１１億２８００万円と増収減益で着地した。堅調な企業のＩＴ投資が引き続き追い風となった一方、売上原価や販管費の増加で利益は押し下げられた。減益をネガティブ視する見方が広がっている。 出所：MINKABU PRESS