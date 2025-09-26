ミラタップは４日ぶり反落。２５日取引終了後、２５年９月期連結業績予想について売上高を１８５億円から１６６億６０００万円（前期比３．３％増）へ、最終損益を５６００万円の黒字から一転５億４０００万円の赤字（前期６億３５００万円の黒字）へ下方修正すると発表した。新社名の認知拡大施策に広告宣伝を集中投下することで売上高の拡大を見込んでいたものの、想定に届かなかったことが要因。子会社の譲渡に伴う特別損失の