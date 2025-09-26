U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表は現地時間25日、チリ・サンティアゴでトレーニングを行った。グループリーグ初戦は現地時間27日午後5時(日本時間28日午前5時)にエジプトと対戦する。パラグアイで直前合宿を行ったU-20日本代表は22日にチリに移動。23日はオフとなり、24日からチリ・サンティアゴでの公式練習をスタートさせた。初戦2日前となった25日の練習は、トレーニングパートナーを含めた24人全員が集合。報道陣