マイクロ波化学は３日ぶり反発。２５日取引終了後、三菱ケミカルグループ傘下の三菱ケミカルと共同開発するマイクロ波を利用した熱分解リサイクル技術で再生したアクリル樹脂リサイクル材について、ホンダの電気自動車（ＥＶ）「Ｎ－ＯＮＥｅ：（エヌワンイー）」用ドアバイザーに採用されたと発表した。自動車用品におけるアクリル樹脂リサイクル材の採用は業界初という。これが材料視されている。