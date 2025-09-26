意外な形で転がり込んだ勝利も、うれしさに変わりはない。「大和証券Mリーグ2025-26」9月25日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が今期初トップを獲得。接戦のオーラス、ライバル同士の横移動により逆転を果たした。【映像】激戦をくぐり抜けた渋川はホッとした笑顔東家から渋川、EX風林火山・勝又健志（連盟）、BEAST X・東城りお（連盟）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びで開始。渋川は序盤から苦しい