「千葉で一番喧嘩が強い」と豪語する男が、BreakingDownオーディションのスパーリングに登場。その言葉を裏付けるかのように、相手を秒殺KO。倒れたあと、足が痙攣してしまうほどの衝撃結末に溝口COOも「足が痙攣してる」と驚嘆した。【映像】千葉で“喧嘩最強”の男が衝撃KO25日、朝倉のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown17』（27日、東京・アリーナ立川立飛で開催）で、「喧嘩自慢対抗戦」の様子が