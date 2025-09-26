岩屋毅外相岩屋毅外相は25日（日本時間26日）、訪問先の米ニューヨークで、国際協力機構（JICA）によるアフリカとの交流推進を目的とした「ホームタウン」事業撤回を巡り陳謝した。「誤解と混乱を招き、自治体に過大な負担が生じる結果となってしまった」と記者団に述べた。同時に、アフリカを含む諸外国との国際交流促進は極めて重要だと強調。「交流の意義について、国民に幅広い理解を得られるよう努力する。事業内容につい