記者会見するNBAレーカーズのレディク監督＝25日、エルセグンド（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAレーカーズのレディク監督らが25日、ロサンゼルス近郊で新シーズンに向けた記者会見を行い、昨季主力としてチームを支えた八村塁について監督は「自信を深めている。自信が深まるとプレーする喜びが増し、それがプレーの成果につながる」と期待した。先発メンバーかどうかについては明言を避けた。