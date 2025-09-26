「カブス−メッツ」（２５日、シカゴ）今永昇太投手が先発したカブス守備で珍しいシーンがあった。初回１死二、三塁のピンチを招いた今永は、メッツ・ビエントスを三塁ファウルゾーンへの飛球に打ち取った。三塁・ショウと遊撃・スワンソンが接触するような形でスワンソンがフェンス際で捕球。そのままネットにもたれかかるようにスタンドに倒れ込んだスワンソンは、ボールをショウにトス。本塁に返球し、タッチアップした