ＣＮＮのインタビューに答えるハマスの幹部、ガージ・ハマド氏/CNN via CNN Newsourceカタール・ドーハ（ＣＮＮ）イスラム組織ハマスの幹部がCＮＮのインタビューに答え、２０２３年１０月７日にイスラエルに対して実施した激しい攻撃を擁護した。その後パレスチナ自治区ガザ地区では数万人が死亡しているが、この攻撃はパレスチナの大義にとって「絶好の機会」をもたらしたとの見方を示した。ハマス幹部のガージ・ハマド氏は２週