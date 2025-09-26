アメリカのトランプ大統領は、中国発の動画アプリ「TikTok」のアメリカ国内での使用継続に向け、アメリカ事業の売却計画を承認する大統領令に署名しました。トランプ大統領は25日、「国家安全保障を守りつつTikTokを救う」と題した大統領令に署名しました。IT大手のオラクルなどの企業連合がアメリカ事業を買収したうえで、国内での使用継続を認めるもので、トランプ大統領はTikTokは「アメリカ人が保有する」として、安全保障上の