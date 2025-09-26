解体工事現場に侵入し銅線を盗んだとして、中国籍の男女3人が逮捕されました。このうち男2人は、規定の長さを超えるケーブルカッターを車の中に隠し持った疑いでも送検されていて、今月施行された「金属盗対策法」での摘発は全国で初めてです。【写真を見る】【速報】銅線窃盗した疑いなどで中国籍男女3人逮捕 男2人は9月施行「金属盗対策法」の違反でも送検 規定超えの長さのケーブルカッター隠し持った疑い 警視