アメリカのトランプ政権は、イーロン・マスク氏が率いるAI開発企業「xAI」のAIモデルを連邦機関に提供する契約を結びました。これは、25日、アメリカ政府の資材や技術の調達・管理などを行う一般調達局が発表したもので、連邦政府の機関は、マスク氏が率いるxAIの対話型AI「Grok」を1機関あたり42セントで利用することができます。契約は2027年3月までで、この間、xAIから専任のエンジニアも派遣されます。同様の契約は、オープンA