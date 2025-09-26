PSYCHIC FEVERの新曲「SWISH DAT」が、佐藤大樹 （EXILE／FANTASTICS）が主演を務める特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』（テレビ朝日系関東ローカル）のオープニング曲に決定した。『仮面の忍者 赤影』は、『三国志』など数多くの名作で知られる漫画家・横山光輝氏が手がけた人気忍者漫画。その原作を実写化した伝説の特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）は昭和の子供たちをクギ付けにした、『スーパー戦隊』をはじめとするヒー