Ｕ―２０Ｗ杯チリ大会（２７日開幕、決勝１０月１９日）に臨む日本代表の船越優蔵監督が２６日、チリ・サンティアゴからオンライン取材に応じ、大会への意気込みを語った。＊＊＊船越監督は「キャプテンは市原です」と語り、今大会の主将を大宮ＤＦ市原吏音に託すことを明言した。「明るい性格で、ものおじせず、自分の意見をしっかり伝えられるところは彼のいいところ。周りも見えるし、リーダーにふさわしいと思っ