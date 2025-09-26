韓国で「お笑い界の大御所」と呼ばれたコメディアンのチョン・ユソンさんが76歳で死去した。9月25日、大韓民国放送コメディアン協会によると、チョン・ユソンさんは肺気胸で全州（チョンジュ）の総合病院に入院していたが、症状が悪化しこの日の午後9時5分ごろ息を引き取った。気胸とは、肺にできた気泡（空気の袋）が破れて胸膜に空気が漏れて、その圧力で肺の一部が収縮する疾患だ。故人は過去に肺炎を患い、新型コロナウイルス