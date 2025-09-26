韓国ソウルの文来洞（ムンレドン）が、英国の著名な旅行・文化情報誌「タイムアウト」が選定した「世界で最もクールな街（World's Coolest Neighbourhood）」で6位となった。タイムアウトは9月24日（現地時間）、2025年を基準に選定した世界で最もクールな街38カ所を発表した。このランキングでソウルの永登浦区（ヨンドゥンポグ）文来洞は6位となった。タイムアウトは文来洞について「かつてソウルの鉄鋼・金属加工産業の中心地だ