﻿22日の自民党総裁選（10月4日投開票）の所見発表で高市早苗前経済安保相が引用した歌人・大伴家持には、こんな歌がある。【もっと読む】高市早苗氏の「外国人が鹿暴行」発言が大炎上！ 排外主義煽るトンデモ主張に野党からも批判噴出〈この見ゆる雲ほびこりてとの曇り雨も降らぬか心足らひに〉日照りが続き田畑が枯れる中、国守たる家持は「ここに見える雲が広がって雨も降ってくれないか」と詠んだ。為政者と