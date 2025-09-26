◇ナ・リーグドジャース8―0ダイヤモンドバックス（2025年9月25日フェニックス）ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で先発・山本由伸投手（27）が6回4安打無失点と好投し12勝目。大谷翔平投手（31）は昨季の自己最多に並ぶ54号を放って援護した。日本人コンビの活躍もあり、チームは4年連続となるナ・リーグ西地区優勝を飾った。試合後には選手、スタッフらがお揃いのTシャツ、帽子に着