日本テレビの浦野モモアナウンサー（26）が25日、自身のインスタグラムを更新。同姓のアナウンサーとの2ショットを披露した。浦野モモアナは「浦野アナ！」と書き出すと、TBSの浦野芽良（かいら）アナウンサーとの2ショットをアップ。「浦野会」を振り返り、「なかなか出会わない名字でしかも同じ職業！！やっと会えたカイラちゃん共通の話題も多くて楽しかったね〜！」と満喫したことを明かした。そして「浦野会、定期開