タレントのギャル曽根（39）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。タレント・小倉優子（41）とのツーショットを披露した。ギャル曽根は「ゆうこりんと」と投稿し、小倉と顔を寄せ合う自撮りツーショットを披露。「いっぱい話したけど、全然時間が足りなかったまた近々会いたいな」とつづり、ハッシュタグで「#ゆうこりん」「#大好き」と添えた。小倉も自身のインスタグラムで「曽根ちゃんと待ち合わせ」と伝え、「ひ