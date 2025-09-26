福岡県警は２５日、顧客の高級腕時計を質入れして横領したとして、占い師として活動していた飯塚市の無職の女（５１）を横領容疑で再逮捕した。架空の投資話を持ちかけて現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕されており、顧客は投資詐欺の被害者でもあるという。発表では、２０２２年９月、占いの客だった福岡市の女性（４６）の腕時計（約２００万円相当）を預かり、質店で１９０万円で質に入れて横領した疑い。「黙秘します」と