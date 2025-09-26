クマ26日午前5時半過ぎ、秋田県仙北市角館町白岩の路上で、自営業の男性（62）が犬の散歩中にクマに襲われ、頭や顔を負傷した。県警仙北署によると、男性は自力で帰宅し、親族が119番した。命に別条はない。消防によると、男性は秋田市内の病院に搬送されたが、会話ができる状態だったという。現場はJR角館駅から東に約4キロの田んぼが広がる地域。