「大学と学生を比べれば、立場として強いのは明らかに大学の側。例え大学の認識が誤っていても、『授業料を払わないと除籍する』とまで通告されれば、プレッシャーから支払ってしまう学生の方が多いはず。あえてその流れに抗って良かったです」こう話すのは、愛知県の私立大学・中部大学に在籍する阿部智恵さん（28）だ。阿部さんは2017年、入学料や学費が免除される「特別奨学生」という立場で、同大工学部応用化学科に入学した。