夏が終わったと思ったら、9月の残暑が心を追い詰める。いま増えているのは“夏バテ”ではなく、心をむしばむ「残暑うつ」だ。あなたの不調もメンタルが原因？見落としがちなチェックポイントを徹底解説！◆残暑があなたの自律神経を狂わせる「ふざけるな！こっちは急いでいるんだよ！」9月中旬、都内。暦の上ではとうに“白露”を迎え秋の気配が深まるはずだが、気温は30℃を超える日々が続いていた。会社員の林剛史さん