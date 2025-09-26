「続編が決まって、同じキャラクターを演じられるというのは、役者として本当にありがたいこと。この『沈黙の艦隊』や『キングダム』もですが、そういう場を与えてもらえるのは、たくさんのお客さまの支持や思いがあってこそ。うれしい反面、もっといいものを作ってみなさんにお返しするのが僕らの仕事。求められるハードルは、どんどん上がっているなと感じていますね」【写真】男前がダダ漏れ…主演映画が公開中の大沢たかお大沢